Como renegociar dívidas com novo serviço gratuito do Procon de SC

O Procon de Santa Catarina lançou na última segunda-feira (1) um novo serviço para ajudar quem está afogado em dívidas: o Núcleo de Apoio ao Superendividamento (NAS). Voltado a consumidores que não conseguem mais arcar com gastos básicos como alimentação, moradia e saúde por conta das dívidas, o NAS promete orientação, renegociação com credores e educação financeira — tudo de forma gratuita.

Saiba mais sobre como o Procon de SC pode ajudar você a sair do vermelho consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

