Como renegociar dívidas com novo serviço gratuito do Procon de SC
Iniciativa busca auxiliar consumidores com dívidas que comprometem mais de 30% da renda mensal, oferecendo orientação, renegociação...
O Procon de Santa Catarina lançou na última segunda-feira (1) um novo serviço para ajudar quem está afogado em dívidas: o Núcleo de Apoio ao Superendividamento (NAS). Voltado a consumidores que não conseguem mais arcar com gastos básicos como alimentação, moradia e saúde por conta das dívidas, o NAS promete orientação, renegociação com credores e educação financeira — tudo de forma gratuita.
Saiba mais sobre como o Procon de SC pode ajudar você a sair do vermelho
