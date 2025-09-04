Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Como renegociar dívidas com novo serviço gratuito do Procon de SC

Iniciativa busca auxiliar consumidores com dívidas que comprometem mais de 30% da renda mensal, oferecendo orientação, renegociação...

ND Mais

ND Mais|Do R7

AI generated

O Procon de Santa Catarina lançou na última segunda-feira (1) um novo serviço para ajudar quem está afogado em dívidas: o Núcleo de Apoio ao Superendividamento (NAS). Voltado a consumidores que não conseguem mais arcar com gastos básicos como alimentação, moradia e saúde por conta das dívidas, o NAS promete orientação, renegociação com credores e educação financeira — tudo de forma gratuita.

Saiba mais sobre como o Procon de SC pode ajudar você a sair do vermelho consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.