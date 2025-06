Como sapinho em extinção pode se tornar símbolo de Blumenau Nem aracuã, nem capivara, o sapinho-pingo-de-ouro está prestes a se tornar o novo anfíbio embaixador da cidade ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 04/06/2025 - 17h37 ) twitter

Quando se fala em um animal símbolo de Blumenau, muitos logo pensam no aracuã ou mesmo na capivara. Mas um pequeno sapinho em extinção, com menos de dois centímetros, está prestes a assumir esse posto e se tornar o novo anfíbio embaixador da cidade. Um projeto de lei que estabelece o sapinho-pingo-de-ouro, ou Brachycephalus boticario, como anfíbio símbolo da cidade tramita em caráter de urgência na Câmara de Vereadores de Blumenau.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa e a preservação do sapinho-pingo-de-ouro, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

