‘Como se não fosse pago’: família vive ‘sufoco’ para sair de SC após suspensão da Voepass Diana de Castro Silva estava de férias com a família em Santa Catarina e perdeu uma audiência marcada em Salvador por falta de voos... ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 17h07 (Atualizado em 12/03/2025 - 17h07 ) twitter

Uma passageira que sairia de Joinville para São Paulo com a companhia Voepass se surpreendeu com seu voo cancelado na tarde dessa terça-feira (11). Diana de Castro Silva passava férias com sua família em Santa Catarina e precisava retornar para Salvador, na Bahia. A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) suspendeu, em caráter cautelar, as operações aéreas da companhia.

Para saber mais sobre essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

