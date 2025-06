Como será a vista do Senna Tower? Helicóptero revela paisagem de tirar o fôlego Luciano Hang, um dos sócios do residencial mais alto do mundo, revela como será a vista do Senna Tower em seu topo ND Mais|Do R7 09/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 09/06/2025 - 16h17 ) twitter

Um vídeo publicado por Luciano Hang no Instagram mostra como será a vista do Senna Tower, considerado o residencial mais alto do mundo, localizado em Balneário Camboriú. O empresário, que é um dos nomes por trás do edifício, voou com seu helicóptero em uma altura de 550 metros, no local onde será o andar mais alto do prédio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa vista impressionante!

