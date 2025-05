Como vai funcionar a “autodeportação” do governo Trump Programa de autodeportação do governo Trump vai oferecer o equivalente a R$ 5.658 para imigrantes irregulares; solicitação deve ser... ND Mais|Do R7 06/05/2025 - 10h06 (Atualizado em 06/05/2025 - 10h06 ) twitter

O governo do presidente Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (5) que vai pagar US$ 1 mil dólares (R$ 5.658) a imigrantes em situação irregular que deixarem o país de forma voluntária. Também será oferecida assistência para a viagem para quem optar pela autodeportação, assim como a retirada do nome dos detidos pela agência de imigração do país.

Para entender todos os detalhes dessa nova política, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

