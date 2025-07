‘Companheiro de café sem açúcar’: quem era o motociclista que morreu ao cair de ponte em SC Motociclista que morreu ao cair de ponte tinha 55 anos e foi identificado como Luis Renato Teixeira Fonseca; ele estava parado sobre... ND Mais|Do R7 28/07/2025 - 07h18 (Atualizado em 28/07/2025 - 07h18 ) twitter

O motociclista que morreu ao cair de uma ponte em Florianópolis foi identificado como Luis Renato Teixeira Fonseca, de 55 anos. O acidente na Ponte Colombo Salles aconteceu por volta das 23h30 de sábado (26). Luis estava parado sobre a ponte quando ele e outro motociclista foram atingidos por um Volvo V40 Momentum, conforme a Polícia Militar Rodoviária.

Para saber mais sobre a história de Luis Renato e os detalhes do trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

