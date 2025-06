Companheiro tenta asfixiar mulher com cobertor após recusa sexual em SC Caso foi registrado em Turvo, no Extremo Sul do estado, na quinta-feira (5) ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 06/06/2025 - 11h37 ) twitter

Uma mulher, de 26 anos, foi encontrada pela PM (Polícia Militar), em Turvo, no Extremo Sul de SC, deitada em um colchão e com dificuldades para respirar. O caso foi registrado, no bairro São Luiz, na quinta-feira (5), após uma recusa sexual por parte da vítima.

Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

