Compras parceladas no cartão de crédito saltam 43% na pré-Black Friday, aponta Mercado Pago Compras parceladas no cartão de crédito saltam 43% na pré-Black Friday, aponta Mercado Pago ND Mais|Do R7 29/11/2024 - 21h48 (Atualizado em 29/11/2024 - 21h48 ) twitter

Comércio se prepara para a Black Friday em Florianópolis

O Mercado Pago registrou um aumento de 43% das compras parceladas via cartão de crédito próprio no início desta semana e pré-Black Friday. O crescimento contabiliza as compras da modalidade feitas de segunda a quarta-feira deste semana, frente ao mesmo período de 2023.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre esse crescimento nas compras!

