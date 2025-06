Comunidade do Sul de SC prepara 100 mil sonhos para vender em festa religiosa Com mais de 80 voluntários, Fábrica de Sonhos da paróquia de Criciúma participa neste fim de semana da terceira edição do Cerco de... ND Mais|Do R7 27/06/2025 - 20h35 (Atualizado em 27/06/2025 - 20h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Paróquia São Paulo Apóstolo, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, se prepara para realizar as anuais celebrações da Festa do Padroeiro e a terceira edição do Cerco de Jericó. Realizada nos dias 28 e 29 de junho, a programação também contará com a típica festa junina e a tradicional Fábrica de Sonhos, que deve produzir cerca de 100 mil unidades.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa festa incrível!

Leia Mais em ND Mais:

FOTOS: Blumenau terá ‘Aurraiá’ de goldens neste fim de semana

Pescado de graça em Itajaí: Festa do Peixe é neste sábado

FOTOS: Em busca de um lar, 55 animais esperam por adoção em Guaramirim