Concerto com Orquestra Prelúdio e Coral Arte Maior celebra 200 anos da Imigração Alemã em SC
ND Mais|Do R7
28/11/2024 - 22h28 (Atualizado em 28/11/2024 - 22h28 )

Concerto com Orquestra Prelúdio e Coral Arte Maior

Em celebração aos 200 anos da imigração alemã no Brasil, a NDTV-RECORD está promovendo mais um evento cultural. No dia 01 de dezembro, às 10h da manhã, o Cemitério do Imigrante em Joinville será palco de um concerto especial com a Camerata de Cordas da Orquestra Prelúdio e o Coral Infantojuvenil Arte Maior.

