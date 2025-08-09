Logo R7.com
‘Conchas gigantes’ em SC: veja o que explica fenômeno em praia histórica

Bióloga marinha comenta aparição das estruturas que abrigam animais na faixa de areia e faz alerta ambiental

ND Mais|Do R7

A aparição de “conchas gigantes” na praia do Mar Grosso, em Laguna, no Sul de Santa Catarina, chamou atenção nas redes sociais nesta semana. O cenário viralizou entre os internautas após um registro compartilhado pela criadora de conteúdos, Janine Brandão.

Para entender mais sobre esse fenômeno e suas implicações para o ecossistema marinho, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

