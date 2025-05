Conclave começa no Vaticano; veja como será a votação para escolher o novo papa No total, 133 cardeais podem votar no conclave; futuro papa precisa de 89 novos votos para ser eleito ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 19h07 (Atualizado em 07/05/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Começou nesta quarta-feira (7) o conclave que definirá o novo Papa. Os 133 cardeais reunidos em Roma deram início ao processo de escolha do sucessor de Francisco, que morreu em 21 de abril. Desde terça-feira (6), eles estão isolados, sem contato com o mundo exterior, conforme determina o protocolo do Vaticano para a eleição papal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre o conclave e a escolha do novo Papa!

Leia Mais em ND Mais:

Quem é Peter Turkson, cardeal de Gana que pode se tornar primeiro papa negro

Casa própria: preço de imóveis à venda dispara na área continental de Florianópolis

O fim da invencibilidade do Avaí e os problemas de Jair Ventura para o próximo duelo