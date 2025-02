Concórdia conta com gol de Kerlly para colar no G-4 e afundar o Hercílio Luz no Catarinense Gol do camisa 9 Kerlly garantiu a vitória do Concórdia por 1 a 0 em cima do Hercílio Luz, lanterna do Campeonato Catarinense ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 01h25 (Atualizado em 10/02/2025 - 01h25 ) twitter

Com gol do atacante Kerlly, aos 29 minutos do primeiro tempo, o Concórdia venceu o Hercílio Luz por 1 a 0 neste domingo (9), no Estádio Domingos Machado de Lima. O resultado fez o Galo do Oeste chegar aos 11 pontos, na quinta colocação do Campeonato Catarinense.

Saiba mais sobre essa emocionante partida e a situação das equipes consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

