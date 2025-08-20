Concurso da Cidasc é autorizado com 28 vagas para início imediato em SC; veja cargos
Além das 28 vagas imediatas, o concurso da Cidasc também oferece cadastro reserva; vagas são para áreas técnicas e administrativas
O Governo de Santa Catarina autorizou a Cidasc (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina) a realizar concurso público para cargos administrativos e de tecnologia da informação.
