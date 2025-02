Concurso da Ebserh: último dia para se inscrever em 545 vagas com salários de até R$ 17 mil Para se inscrever, é necessário pagar uma taxa que varia de R$ 85 a R$ 150 dependendo do cargo escolhido ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 14h07 (Atualizado em 20/01/2025 - 14h07 ) twitter

O prazo para se inscrever no concurso da Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), que oferece 545 vagas imediatas e cadastro reserva, termina nesta segunda-feira (20). As provas estão previstas para 16 de março.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre este concurso!

