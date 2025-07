Concurso da Polícia Civil de SC terá 300 vagas e prova deve ocorrer ainda em 2025; veja cargos Realização da prova foi confirmada pelo delegado-geral da corporação; vagas serão destinadas para escrivães e agentes ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 03h57 (Atualizado em 23/07/2025 - 03h57 ) twitter

Santa Catarina terá um novo concurso da Polícia Civil com 300 vagas para atuação no estado. A informação foi confirmada pelo delegado-geral da corporação, Ulisses Gabriel, após autorização do governador, Jorginho Mello (PL), para realização do certame. A expectativa, conforme o delegado, é que a prova seja realizada neste ano, para que as atividades se iniciem já em 2026. Serão disponibilizadas 200 vagas para escrivães e 100 vagas para agentes.

