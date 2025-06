Concurso para promotor de Justiça reprova todos os candidatos no MS e vira meme nas redes Certame oferece dez vagas e salário mensal de R$ 32.260,69; maior nota ficou 0,05 abaixo da mínima exigida, que era seis ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 00h36 (Atualizado em 06/06/2025 - 00h36 ) twitter

O resultado preliminar do concurso para promotor de Justiça no Ministério Público do Mato Grosso do Sul virou meme nas redes sociais ao longo dessa semana. Isso por que de 186 aprovados para a segunda fase do certame, nenhum atingiu a nota mínima e avançou para a próxima fase. As notas foram publicadas no Diário Oficial do órgão nessa quarta-feira (4).

Para saber mais sobre essa situação inusitada e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

