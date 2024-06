Concurso público do Ministério da Pesca: inscrições abertas! O MPA (Ministério da Pesca e Aquicultura) vai abrir as inscrições para concurso público com 264 vagas nesta segunda-feira, às 12h...

ND Mais|Do R7 24/06/2024 - 16h34 (Atualizado em 24/06/2024 - 16h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share