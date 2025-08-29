Concurso público do TCE-SC terá salários de até R$ 18 mil
Seleção contará com 20 vagas imediatas e cadastro reserva, abrangendo diferentes áreas de formação; última prova ocorreu em três etapas...
Planejado desde 2024, o concurso público para o TCE-SC (Tribunal de Contas de Santa Catarina) ofertará 20 vagas imediatas, além de cadastro reserva, com salários que podem chegar a R$ 18.984,72, somados a benefícios.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre o concurso!
