Concurso público na cidade mais sustentável de SC oferece salário de até R$ 24 mil

Um novo concurso público destinado ao preenchimento de vagas existentes e ao cadastro reserva está aberto em Luzerna, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O município é considerado o mais sustentável do estado, segundo IDSC (Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as oportunidades disponíveis!

