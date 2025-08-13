Logo R7.com
Concurso público na cidade mais sustentável de SC oferece salário de até R$ 24 mil

Concurso público está com inscrições abertas em Luzerna, no Meio-Oeste do estado; as inscrições vão até o dia 29 de agosto

ND Mais

ND Mais|Do R7

Um novo concurso público destinado ao preenchimento de vagas existentes e ao cadastro reserva está aberto em Luzerna, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O município é considerado o mais sustentável do estado, segundo IDSC (Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades).

