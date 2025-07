Concurso público no Sul de SC abre 90 vagas na Saúde com salários de até R$ 14 mil Concurso para Capivari de Baixo tem vagas de nível médio e superior; inscrições abrem na sexta-feira (18) ND Mais|Do R7 18/07/2025 - 04h37 (Atualizado em 18/07/2025 - 04h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A prefeitura de Capivari de Baixo publicou, nesta quinta-feira (17), um edital de preenchimento de vagas existentes e cadastro de reserva do quadro permanente de pessoal. As inscrições iniciam na sexta-feira (18) e seguem até as 17h do dia 18 de agosto.

Para mais detalhes sobre as vagas e salários, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Apostador de cidade com 30 mil habitantes em SC fatura quase R$ 10 milhões sozinho na Quina

Sérgio Reis fará show em Gaspar para celebrar 65 anos de carreira

Salários de até R$ 6 mil: processo seletivo está com vagas abertas no Sul de SC