Concursos públicos em SC: cidades abrem vagas com salários de até R$ 9 mil As inscrições para os concursos públicos de Ascurra e Rio do Campo seguem abertas até a próxima semana ND Mais|Do R7 15/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 15/03/2025 - 13h46 )

Não perca tempo! As cidades de Ascurra e Rio do Campo abriram concursos públicos com salários que podem chegar até R$ 9 mil. As oportunidades incluem diversas áreas e níveis de escolaridade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as oportunidades!

