Condenado a 51 anos no Pará, foragido é preso em SC e ajuda polícia a encontrar comparsa

Dois foragidos do Pará foram presos no bairro Forquilinhas, em São José, na manhã desta segunda-feira (10). A investigação da Polícia Civil de Santa Catarina, por meio do Departamento de Investigações Criminais de Blumenau, foi descoberta por um dos foragidos, que levou à prisão do comparsa.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa operação policial e os detalhes das prisões.

