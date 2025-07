Condenado por loteamento ilegal em Florianópolis teve registro cancelado por entidade Segundo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina, o empresário responsável pelo golpe milionário teve o registro... ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 06h57 (Atualizado em 17/07/2025 - 06h57 ) twitter

O empresário condenado pela venda de um loteamento ilegal em Florianópolis não é mais um corretor de imóveis credenciado pelo Creci-SC (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina – 11ª Região). Entre 2016 e 2021, Gilvã Guimarães da Silva movimentou cerca de R$ 20 milhões com a comercialização de cerca de mil lotes no bairro Rio Vermelho – o equivalente a meio milhão de metros quadrados – no Norte da Ilha, em um dos maiores crimes urbanísticos do estado.

