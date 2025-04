Condenados 61 envolvidos em uma das maiores organizações criminosas de SC; penas somam 643 anos A primeira fase da operação Sodalitas Finis resultou na condenação de 61 pessoas em Santa Catarina; condenados integram uma das maiores... ND Mais|Do R7 14/04/2025 - 19h47 (Atualizado em 14/04/2025 - 19h47 ) twitter

A primeira fase da operação Sodalitas Finis resultou na condenação de 61 pessoas em Santa Catarina. A investigação aponta que a organização criminosa começou em Xaxim, no Oeste do estado. Segundo as denúncias, os condenados integram uma das maiores organizações criminosas em atividade no estado de Santa Catarina e foram responsabilizados por diversos crimes, como organização criminosa, associação para o tráfico, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

Saiba mais sobre essa operação impactante e suas consequências no site do nosso parceiro ND Mais.

