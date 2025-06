Condenados por rachadinha, ex-prefeito e ex-vice de cidade de SC devem pagar R$ 381 mil Ex-prefeito e ex-vice-prefeito de Guaraciaba, no Oeste do estado, foram condenados por rachadinha; MPSC entrou com um pedido na Justiça... ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 19/06/2025 - 00h35 ) twitter

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) entrou com um pedido na Justiça para serem cumpridas as sentenças do ex-prefeito e ex-vice-prefeito de Guaraciaba, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, condenados por rachadinha. Conforme a denúncia, Roque Luiz Meneghini e o ex-vice-prefeito Vandecir Dorigon exigiam parte do salário de servidores comissionados como condição para a permanência no cargo, no período em que ocuparam as funções, entre 2013 e 2020.

Saiba mais sobre este caso e suas implicações acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

