‘Condições precárias’: restaurante em Itapema é interditado após denúncias Irregularidades sanitárias de restaurante em Itapema apresentariam riscos à saúde pública; local fica no bairro Meia Praia ND Mais|Do R7 09/05/2025 - 00h06 (Atualizado em 09/05/2025 - 00h06 ) twitter

Mais um caso de interdição de restaurante aconteceu na última terça-feira (06), desta vem em Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina. O local contaria com diversas irregularidades sanitárias e estaria em “condições precárias”. Conforme a Prefeitura de Itapema, a ação foi desencadeada após uma denúncia. Os fiscais teriam identificado no restaurante, que fica no bairro Meia Praia, alimentos armazenados inadequadamente, produtos vencidos, grelhas e utensílios com acúmulo de sujeira, além de outras infrações.

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante e as ações da Vigilância Sanitária, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

