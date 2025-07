Condomínio em paraíso catarinense é condenado após jogar esgoto na rua Localizado em Bombinhas, residencial lançava esgoto irregular sobretudo na época de temporada ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 02h36 (Atualizado em 17/07/2025 - 02h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Justiça de Santa Catarina condenou um condomínio residencial localizado no Centro de Bombinhas por lançamento irregular de esgoto doméstico na rede pluvial. A decisão foi publicada no início de junho.

Saiba mais sobre essa importante decisão e suas implicações no meio ambiente consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Herói da baleia’ será multado por tirar rede presa em animal na Grande Florianópolis? Entenda

Família milionária de SC condenada por vender lotes ilegais recebeu auxílio emergencial

Cachorro é incendiado e fogo se alastra por vegetação em SC