Condutor sem CNH e com tornozeleira eletrônica colide contra moto e mata idoso no Sul de SC

Um motociclista, de 71 anos, identificado como Antônio Carlos Borges, morreu após colidir com um veículo na manhã de domingo (19), por volta das 10h15, em Içara, no Sul de Santa Catarina. O condutor do carro não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação), utilizava tornozeleira eletrônica e o veículo estava com o licenciamento vencido.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

