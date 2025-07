Confeitaria Júlia Cherem lança cardápio de inverno com novidades irresistíveis em Florianópolis Bolo de chocolate com calda quente, brownie com sorvete e merengue, mini cookies com acompanhamentos, além de novas opções salgadas... ND Mais|Do R7 03/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 03/07/2025 - 08h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A confeitaria artesanal Júlia Cherem – Doces Momentos, referência em sabores sofisticados e ingredientes premium, acaba de lançar seu novo cardápio pensado especialmente para o Inverno, repleto de opções que prometem aquecer os dias mais frios na capital catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todas as delícias que esperam por você!

Leia Mais em ND Mais:

Trânsito em Blumenau terá desvios nesta quinta para escolta de caminhão superdimensionado

Justiça ouve menina sequestrada pelo pai em audiência decisiva em Blumenau

Justiça determina que Delegacia da Mulher passe a funcionar 24h em Joinville