Confiança x Bahia na Copa do Nordeste: onde assistir, horário e escalações Jogo atrasado entre Confiança e Bahia é válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste 2025 ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 17h17 (Atualizado em 04/06/2025 - 17h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Confiança e Bahia jogam pela Copa do Nordeste nesta quarta-feira, às 19h, na Arena Batistão, em Aracaju. A partida é válida pela 4ª rodada da competição e é um dos jogos atrasados. O Confiança, que disputa a Série C do Brasileiro, vai pegar o Bahia, time que joga a Série A e que acabou eliminado da Libertadores e ganhou vaga na Copa Sul-Americana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este confronto emocionante!

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Deputado italiano pressiona e pede extradição de Carla Zambelli

Alcolumbre e Motta pressionam representante dos Emirados Árabes Unidos por acordo no Brics

Justiça manda afastar seis servidores de Sangão por possíveis fraudes em concursos públicos