Confira a programação do aniversário de 174 anos de Joinville

Confira a programação do aniversário de 174 anos de Joinville A programação inclui iniciativas promovidas pela comunidade, prefeitura e entidades ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 09h26 (Atualizado em 05/03/2025 - 09h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A celebração do aniversário de 174 anos de Joinville contará com uma série de atividades a partir desta quinta-feira (6). A programação inclui homenagens e o tradicional desfile, que reunirá diversas entidades, órgãos públicos, forças de segurança e escolas das redes pública e privada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as atividades programadas!

Leia Mais em ND Mais:

Onda de calor em SC vai durar mais do que o previsto e riscos para saúde aumentam

Avaí x Figueirense: onde assistir ao vivo, escalações e horário das quartas de final

Santa Catarina faz história, elimina o Marcílio Dias e está na semifinal do Catarinense