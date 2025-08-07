Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Confira as corridas de rua que movimentam Florianópolis em agosto

Para os amantes da corrida, o mês de agosto está recheado de opções que agradam a todos os gostos, com percursos planos e ideais para...

ND Mais

ND Mais|Do R7

L.BOEIRA

As corridas de rua vêm conquistando cada vez mais pessoas que buscam praticar uma atividade física. Não é à toa que essa febre também chegou à Grande Florianópolis, com o surgimento de diversas provas que atendem a todos os gostos. Pensando nisso, o portal ND Mais separou as principais corridas que vão acontecer neste mês de agosto na cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as corridas!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.