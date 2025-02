Confira mudanças no trânsito de São Francisco do Sul durante o Carnaval 2025 Alterações deverão garantir segurança nos cinco dias de evento, que contarão com desfiles de blocos, escolas de samba, trios elétricos... ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 09h26 (Atualizado em 28/02/2025 - 09h26 ) twitter

Com a aproximação do Carnaval 2025, São Francisco do Sul passa por alterações no trânsito a partir desta sexta-feira (28). Para garantir a segurança de foliões e moradores, serão realizado bloqueios temporários, restrições de estacionamento e mudanças no transporte coletivo.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as mudanças no trânsito durante o Carnaval!

