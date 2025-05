Confira o que movimenta Balneário Camboriú e região neste fim de semana Atrações para todos os públicos agitam o Litoral Norte catarinense; confira ND Mais|Do R7 03/05/2025 - 21h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 21h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Com a chegada do fim de semana, Balneário Camboriú e cidades vizinhas se transformam em polos de entretenimento. Ainda mais, que muitos emendaram o feriado do Dia do Trabalhador e estão aproveitando a região. Por isso, o portal ND Mais preparou uma seleção com eventos culturais durante este sábado (03) e domingo (04) para todos os gostos e idade. Veja nesta reportagem o que animará o Litoral Norte de Santa Catarina.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os eventos imperdíveis deste fim de semana!

Leia Mais em ND Mais:

Inscrições em italiano e lápides antigas: Cemitério dos Imigrantes chama atenção em SC

Tranquilidade e degustação de vinhos nas montanhas de Blumenau? Conheça a Pousada Rio da Prata

Dupla é condenada após assalto, fuga arriscada e perseguição policial em SC