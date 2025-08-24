Confira o resultado da +Milionária 279 de 23/08: veja os números
Prêmio da +Milionária 279 de R$ 147 milhões em disputa; veja se você ganhou
O sorteio da +Milionária 279 foi realizado, na noite deste sábado (23), com um prêmio estimado em R$ 147 milhões. Apostadores de todo o Brasil aguardaram ansiosamente pelo resultado, sonhando com a chance de transformar suas vidas.
O sorteio da +Milionária 279 foi realizado, na noite deste sábado (23), com um prêmio estimado em R$ 147 milhões. Apostadores de todo o Brasil aguardaram ansiosamente pelo resultado, sonhando com a chance de transformar suas vidas.
Para mais detalhes e para conferir se você foi um dos sortudos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes e para conferir se você foi um dos sortudos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: