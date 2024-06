Confira os destaques da 5ª rodada do Campeonato Catarinense Série B Quatro jogos movimentaram o fim de semana na quinta rodada do Campeonato Catarinense Série B.Leia a matéria completa no nosso parceiro...

ND Mais|Do R7 23/06/2024 - 23h03 (Atualizado em 23/06/2024 - 23h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share