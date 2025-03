Confira os vencedores da 5ª edição do Concurso de Desenho da NDTV Record Joinville O concurso recebeu mais de 400 inscrições e mais de 100 mil votos; o tema instigou as crianças a olharem Joinville no futuro ND Mais|Do R7 14/03/2025 - 18h30 (Atualizado em 14/03/2025 - 18h30 ) twitter

A 5ª edição do Concurso de Desenho da NDTV Record já tem o nome dos grandes vencedores. Com o tema “Joinville do Futuro”, o concurso recebeu mais de 400 inscrições e mais de 100 mil votos. Desta vez, o concurso homenageou muito mais do que os 174 anos da cidade do Norte catarinense.

Para saber mais sobre os vencedores e a premiação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

