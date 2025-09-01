Logo R7.com
Confira os vencedores da prova de 42 km da Maratona Internacional de Floripa 2025

Maratona Internacional de Floripa recebeu mais de 19 mil atletas no fim de semana; número foi o maior da história do evento

ND Mais|Do R7

Na maior edição de sua história, a Maratona Internacional de Floripa Fibra 2025 conheceu os campeões na manhã deste domingo (31). A potiguar Ana Catarina Amâncio e o paulista Antônio Marco Araújo venceram a prova principal, os 42,195 km da maratona. Ana Catarina bateu o recorde da prova feminina, enquanto Antônio Marco se sagrou bicampeão. Ao todo, 19.230 atletas, de todos os estados brasileiros e de mais de 20 países, correram pela capital catarinense neste fim de semana.

