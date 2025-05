Confira os votos dos deputados no projeto que amplia as vagas da Câmara Parlamentares aprovaram texto que amplia número de cadeiras no Congresso Nacional; se aprovado, Câmara passa de 513 para 531 deputados... ND Mais|Do R7 08/05/2025 - 06h06 (Atualizado em 08/05/2025 - 06h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Na última terça-feira (6), 270 votos dos deputados no projeto que amplia as vagas da Câmara levaram à aprovação da matéria na Casa. Outros 207 foram contrários à mudança no número de cadeiras no Legislativo. Além deles, Heitor Schuch (PSB-RS) foi o único a se abster da votação. Considerando os 478 parlamentares presentes na sessão, a aprovação contou com 56,5% dos votos dos deputados no projeto que amplia as vagas da Câmara. Para votar o mérito da matéria, os parlamentares avaliaram anteriormente um requerimento de urgência. Cerca de 66% dos parlamentares foram a favor de discutir a matéria na mesma sessão.

Para mais detalhes sobre como cada partido se posicionou, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Murais de Antonieta de Barros e Franklin Cascaes são recriados no Centro de Florianópolis

Autoridade Portuária de Santos anuncia R$ 689 milhões em investimentos no Porto de Itajaí

Equipe de bodysurf de Florianópolis participa do mundial da modalidade na Austrália