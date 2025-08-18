Conflito familiar: neta de Raul Gil diz que foi proibida de falar sobre o avô Notificação extrajudicial ameaça processo e indenização em caso de descumprimento ND Mais|Do R7 18/08/2025 - 03h17 (Atualizado em 18/08/2025 - 03h17 ) twitter

A família do apresentador Raul Gil enfrenta mais um conflito interno. A neta do comunicador, Raquel Gil, afirmou em publicação no Instagram que ela e a mãe, Nanci Gil, receberam uma notificação extrajudicial que as impede de citar publicamente o nome do avô ou comentar assuntos ligados à família.

Para saber mais sobre essa polêmica e os detalhes do conflito familiar, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

