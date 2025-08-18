Conflito familiar: neta de Raul Gil diz que foi proibida de falar sobre o avô
Notificação extrajudicial ameaça processo e indenização em caso de descumprimento
A família do apresentador Raul Gil enfrenta mais um conflito interno. A neta do comunicador, Raquel Gil, afirmou em publicação no Instagram que ela e a mãe, Nanci Gil, receberam uma notificação extrajudicial que as impede de citar publicamente o nome do avô ou comentar assuntos ligados à família.
