Conflito familiar: neta de Raul Gil diz que foi proibida de falar sobre o avô

Notificação extrajudicial ameaça processo e indenização em caso de descumprimento

A família do apresentador Raul Gil enfrenta mais um conflito interno. A neta do comunicador, Raquel Gil, afirmou em publicação no Instagram que ela e a mãe, Nanci Gil, receberam uma notificação extrajudicial que as impede de citar publicamente o nome do avô ou comentar assuntos ligados à família.

