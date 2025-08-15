Confronto com a PM em Itajaí termina com morte após roubo e fuga
Jovem de 19 anos morre em confronto com a PM após desobedecer ordens de abordagem e apontar arma
Um jovem de 19 anos morreu em confronto policial após um roubo no bairro Brilhante, em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, na noite da última quarta-feira (13). Ele estava acompanhado de outros dois suspeitos, todos estariam armados, sendo duas armas curtas e uma longa.
