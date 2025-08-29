Confronto direto pelo G-4: onde assistir Remo x Criciúma ao vivo pela Série B e horário
Criciúma tem a missão de vencer o Remo em Belém para se manter no G-4 da Série B
O Criciúma viaja até Belém (PA) para enfrentar o Remo nesta quinta-feira (28), às 21h35 (de brasília), no estádio Mangueirão, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão Série B.
