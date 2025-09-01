Confronto fatal: homem é morto em SC após sacar arma falsa em frente a policiais
Portador de arma falsa tinha 28 passagens pela polícia por crimes como lesão corporal leve, ameaça, furto e violência doméstica
Um homem de 53 anos foi morto durante confronto com a Polícia Militar em Concórdia, Oeste de Santa Catarina, na madrugada deste domingo (31) após um agente confundir um simulacro (réplica) com uma arma de fogo real.
