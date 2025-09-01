Confronto fatal: homem é morto em SC após sacar arma falsa em frente a policiais Portador de arma falsa tinha 28 passagens pela polícia por crimes como lesão corporal leve, ameaça, furto e violência doméstica ND Mais|Do R7 01/09/2025 - 02h17 (Atualizado em 01/09/2025 - 02h17 ) twitter

Um homem de 53 anos foi morto durante confronto com a Polícia Militar em Concórdia, Oeste de Santa Catarina, na madrugada deste domingo (31) após um agente confundir um simulacro (réplica) com uma arma de fogo real.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

