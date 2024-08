Confusão em Campo: Agressão e Cartões Vermelhos Marcam Jogo do Catarinense Sub-17 A classificação do Criciúma à final do Campeonato Catarinense sub-17, ao vencer o Figueirense nos pênaltis por 5 a 4, depois do empate... ND Mais|Do R7 19/08/2024 - 18h26 (Atualizado em 19/08/2024 - 18h26 ) ‌



A classificação do Criciúma à final do Campeonato Catarinense sub-17, ao vencer o Figueirense nos pênaltis por 5 a 4, depois do empate em 1 a 1 no tempo normal, teve o expressivo número de 11 expulsões e lances surreais, como um gandula agredir um jogador alvinegro.

