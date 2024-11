Confusão em Navegantes: tiros em via pública deixam dois feridos e geram tumulto com 60 pessoas Confusão em Navegantes: tiros em via pública deixam dois feridos e geram tumulto com 60 pessoas ND Mais|Do R7 03/11/2024 - 00h28 (Atualizado em 03/11/2024 - 00h28 ) twitter

Confusão em Navegantes

Uma confusão em Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina, deixou dois feridos por tiros disparados por arma de fogo. O episódio ocorreu neste sábado (2) e resultou num tumulto com cerca de 60 pessoas em uma via pública do município. O autor dos disparos foi preso.

