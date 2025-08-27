Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Confusão por aluguel termina em tiroteio em rua movimentada na Grande Florianópolis

Troca de tiros aconteceu em plena luz do dia, na tarde desta terça-feira (26); vítima foi atingida no braço e levada ao hospital

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O rompimento de um contrato de aluguel terminou em tiroteio em São José, na Grande Florianópolis. Imagens obtidas pelo Cidade Alerta, da NDTV RECORD, mostram detalhes da confusão. Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, o conflito teria começado quando um dos envolvidos ficou encarregado de devolver documentos ao ex-inquilino do imóvel comercial, que deu falta de alguns itens.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse incidente!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.