Confusão por aluguel termina em tiroteio em rua movimentada na Grande Florianópolis

O rompimento de um contrato de aluguel terminou em tiroteio em São José, na Grande Florianópolis. Imagens obtidas pelo Cidade Alerta, da NDTV RECORD, mostram detalhes da confusão. Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, o conflito teria começado quando um dos envolvidos ficou encarregado de devolver documentos ao ex-inquilino do imóvel comercial, que deu falta de alguns itens.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse incidente!

