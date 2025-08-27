Confusão por aluguel termina em tiroteio em rua movimentada na Grande Florianópolis
Troca de tiros aconteceu em plena luz do dia, na tarde desta terça-feira (26); vítima foi atingida no braço e levada ao hospital
O rompimento de um contrato de aluguel terminou em tiroteio em São José, na Grande Florianópolis. Imagens obtidas pelo Cidade Alerta, da NDTV RECORD, mostram detalhes da confusão. Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, o conflito teria começado quando um dos envolvidos ficou encarregado de devolver documentos ao ex-inquilino do imóvel comercial, que deu falta de alguns itens.
