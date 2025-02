Conheça a empresa que confeccionou chinelo para o Papa Bento XVI e encanta com linha de roupa Daniela Tombini, referência no setor de moda em SC, completa 31 anos e celebra o crescimento do portfólio. A empresa se destaca pela... ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 11/02/2025 - 20h06 ) twitter

É possível que a ideia de uma empresa de sucesso nasça no simples ato de receber um presente? Daniela Tombini mostrou que é facilmente viável, pois transformou um chinelo, lembrancinha que ganhou de uma grande amiga, em um negócio que emprega, nos dias atuais, mais de 220 funcionários e que marcou seu nome no universo da moda nacional com vendas em varejo e atacado para clientes físicos e jurídicos.

Saiba mais sobre essa história inspiradora e a trajetória de sucesso da marca no ND Mais.

