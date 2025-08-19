Conheça a história da ‘fábrica de bilionários’ de SC que exporta para mais de 130 países Fundada em Jaraguá do Sul, a WEG é uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo e fatura mais de R$ 30 bilhões por... ND Mais|Do R7 19/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h58 ) twitter

Poucos imaginavam que em 16 de setembro de 1961 uma pequena metalúrgica fundada em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, se transformaria em um dos maiores nomes da indústria mundial. Hoje, essa empresa é a WEG, reconhecida globalmente e apelidada de “fábrica de bilionários”. Criada por Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus, a então Eletromotores Jaraguá nasceu da união de talentos de um eletricista, um administrador e um mecânico. Mais tarde, adotou o nome WEG, formado pelas iniciais dos três fundadores.

Para saber mais sobre essa trajetória impressionante e o impacto da WEG no mercado global, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

