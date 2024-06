ND Mais |Do R7

Conheça a nova penitenciária de SC que recebeu investimento milionário Uma nova unidade prisional foi inaugurada nesta quinta-feira (27) em São Bento do Sul, no Planalto Norte catarinense. Com capacidade...

Uma nova unidade prisional foi inaugurada nesta quinta-feira (27) em São Bento do Sul, no Planalto Norte catarinense. Com capacidade para 420 internos, a penitenciária é equipada com modernas instalações educacionais e de saúde.

